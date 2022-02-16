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Происшествия16 февраля 2022 16:18

Сибиряк не смог выбраться из-под мотоцикла после ДТП и замерз насмерть

Он проезжал по сельской дороге, не справился с управлением и перевернулся
Галина СИМОНОВА
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Мужчина попал в ДТП, когда ехал по дороге между селом и деревней.

Мужчина попал в ДТП, когда ехал по дороге между селом и деревней.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирской области 55-летний мужчина попал в ДТП. Его мотоцикл вылетел на обочину и перевернулся. Выбраться из-под него сибиряк не смог.

— Произошло в начале февраля в Чистоозерном районе. Мужчина ехал по дороге Новопокровка-Канавы, когда в один момент он не справился с управлением мотоцикла «Юпитер», вылетел на обочину и перевернулся, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Мотоцикл придавил мужчину, выбраться из-под него он не смог и замерз насмерть. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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