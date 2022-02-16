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Общество16 февраля 2022 14:10

В Новосибирске здание «Сибмоста» снова выставили на торги, уменьшив сумму

Цену снизили на 30 миллионов рублей
Мария ГРИГОРЯН
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Цена здания снизилась на 30 миллионов рублей.

Цена здания снизилась на 30 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске уменьшили стоимость здания «Сибмоста» в Железнодорожном районе города и снова выставили на торги. Ее пытались продать в ноябре 2021 года за 294 миллионов рублей, а теперь готовы отдать за 264,4 миллионов рублей. Об этом говорится на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

Известно, что вся площадь здания составляет 4,85 тысяч квадратных метров. В нем располагался главный офис корпорации, в которой есть своя столовая и бильярдная. Кроме того, на торги вынесен участок площадью 1,39 тысяч квадратных метров.

Вероятнее всего, стоимость была уменьшена на 30 миллионов рублей из-за отсутствия покупателя. Аукцион назначен на 23 февраля, а заявки на участие принимаются до 18 февраля.

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