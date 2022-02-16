Пособие на погребение в Новосибирской области с 1 февраля 2022 года: на сколько выросло, как оформить

Размер социальный выплаты составит 8 357 рублей 62 копейки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пособие на погребение в Новосибирской области с 1 февраля 2022 года выросло. С учетом районного коэффициента размер социальный выплаты составит 8 357 рублей 62 копейки. Это на 326 рублей больше, чем было раньше.

— Пособие на погребение выплачивается на погребение умерших пенсионеров, если на день смерти они не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Оно может быть выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон, — рассказали в пресс-службе ПФР по Новосибирской области. — Чтобы получить это пособие, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. С собой нужно будет иметь паспорт и справку о смерти умершего получателя, выданную органами ЗАГС.

Выплата проводится в день обращения. Не выплачивается пособие в том случае, если обращение за ним последовало после того, как с момента смерти получателя прошло полгода. Если же на момент смерти человек работал, то пособие ему выплачивает организация за счет страховки. Если же умерший не являлся пенсионером и не работал, то погребение будут оплачивать органы соцзащиты.

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