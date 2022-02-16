Житель Новосибирска выиграл миллион рублей в лотерее

Один из купленных билетов оказался с большим выигрышем. Фото: "Русское Лото"

Житель Новосибирска Александр Бровкин стал победителем в лотерее и выиграл один миллион рублей. Сибиряк купил случайно три билета в почтовом отделении, и один из них оказался с большим выигрышем. О том, что ему крупно повезло, ему сообщила жена.

— Жена прислала скриншот экрана с суммой выигрыша. Я минут десять вглядывался в телефон, — рассказал новосибирец «Русское Лото».

По его словам, он всегда считал себя счастливчиком по жизни: прекрасная семья и интересная работа, а еще и тут такой подарок судьбы.

— Теперь еще больше стал верить в чудеса, добавил Александр.

Известно, что по профессии Александр энергетик, сейчас он работает в сфере продаж.

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