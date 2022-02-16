Андрей Травников обозначил задачи по развитию медицинской отрасли в Новосибирской области

Губернатор обозначил задачи по развитию медицинской отрасли в регионе. Фото: Правительство Новосибирской области

Воспользоваться пандемией для повышения эффективности работы медицинских коллективов и искоренения кадрового дефицита — такие задачи поставил глава региона Андрей Травников перед системой здравоохранения Новосибирской области в ходе коллегии регионального минздрава.

Андрей Травников отметил, что за два года совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 медики, руководители, депутаты, контролирующие органы сплотились в единую команду, вынесли тяжелейшую нагрузку и при этом не остановились в развитии медицинской отрасли.

— Любая система в режиме перегрузки обостряет проблемы и подсвечивает слабые места. Медики не просто справились с этой борьбой, но и продолжили свое развитие и смогли сделать очень многое в 2020-2021 годах. Тем не менее, из любой войны надо выходить с определенными уроками. Среди прочего, перед нами сегодня стоят три важнейшие задачи. Первое — это работа с коллективами, повышение внутренней эффективности и ориентированности на пациентов и конечный результат. Сегодня — самый удобный момент для того, чтобы активизировать эту работу, потому что такого внимания к сфере здравоохранения и со стороны всех уровней власти, и со стороны общества в последние годы не было. Сегодня поддержка и уважение к медикам высоки, как никогда. Также высок уровень внутренней мобилизации медицинского сообщества — это видно, в том числе, по количеству молодых людей, желающих стать врачами и фельдшерами. Второе — необходимо продолжать работу по ликвидации дефицита кадров. И третье — надо активнее использовать научный потенциал Новосибирской области в медицинской сфере.

Распространение коронавирусной инфекции заставило региональное руководство принимать жесткие, но выверенные решения, которые не только обеспечили бы безопасность и максимальную защиту здоровья новосибирцев, но и сохранили устойчивость экономики. В 2021 году система в большей степени адаптировалась к работе в это непростое время, решения стали более выверенными, соответственно — видны более высокие результаты в достижении поставленных задач в рамках национального проекта «Здравоохранение» и утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В 2021 году значительно — на 7,4 миллиарда рублей — выросло финансирование этой программы.

Приоритетным направлением работы минздрава Новосибирской области остается ликвидация кадрового дефицита. Разработаны и реализуются мероприятия по предоставлению социальной поддержки медицинским работникам.

Кроме того, в 2022 году также предусмотрено расширение федеральной программы «Земский доктор» / «Земский фельдшер» с участием не только врачей и фельдшеров, но и медицинских сестер и акушеров в ФАП.

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