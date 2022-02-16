Под Новосибирском мужчина проник в дом к пенсионерке и убил ее

Злоумышленник был установлен и задержан полицией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области в городе Болотное 43-летний мужчина залез в дом к пенсионерке, убил и обокрал ее. Инцидент произошел весной 2021 года на улице Горького, где проживала жертва.

— Злоумышленник проник в дом к 72-летней пенсионерке, взял в кухне скотч, которым обмотал голову и тело потерпевшей, затем взял нож и нанес ей множественные удары в область шеи и грудной клетки, не совместимые с жизнью, от чего последняя скончалась через непродолжительное время. Кроме этого, он похитил из дома золотую цепочку и деньги. После чего скрылся с места ЧП, — сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Злоумышленника поймали полицейские. На время следствия его поместили в СИЗО.Вину в содеянном он признал. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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