В Новосибирске депутаты проверят концессию по строительству семи поликлиник

Решение о проверки концессии было принято на очередном заседании. Фото: Заксобрание НСО

В Новосибирске контрольно-счетная палата займется проверкой концессий по строительству семи поликлиник. Такое поручение им дал комитет Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Об этом стало известно в среду, 16 февраля, в ходе очередного заседания депутатов.

— Первый заместитель Председателя Заксобрания Андрей Борисович Панферов направил запрос о представлении документов по концессии. Мы их пока не получили. Представляется, что для объективности было бы правильно привлечь Контрольно-счетную палату и ее ресурсы с целью объективного изучения вопроса, — отметила заместитель председателя комитета Ирина Диденко

Саму концессию также обсуждали в региональном парламенте в рамках проектов соглашений, теперь он находится на стадии реализации. К слову, сейчас план работы КСП на текущий год уже сформирован. Поэтому проведение дополнительного мероприятия потребует внесения корректировок в план их работы. Это допустимо, ведь закон дает воспользоваться такой возможностью.

Так, по словам председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федора Николаева, необходимо для начала иметь в руках заключение от КСП. Это позволит подойти к вопросу более прозрачно.

— Вопросов накопилось много. И со стороны депутатского конкурса, и со стороны общественности. Мы хотим видеть нормативно-правовые акты заключенных или вновь заключаемых соглашений о государственно-частном партнерстве, а также характер вносимых изменений. Сроки проверки нам даст КСП, когда внесет коррективы в график своей работы, — дополнил он.

Стоит отметить, что вопрос концессионных соглашений по семи поликлиникам бурно обсуждали во время предыдущей сессии заксобрания. Депутатов интересовало, почему стоимость строительства увеличилась почти в два раза, учитывая, что на четырех объектах работы еще не начались.

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