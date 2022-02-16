В Новосибирске пьяный покупатель терроризировал продавщицу из-за отсутствия в магазине любимых сигарет

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 13.19 экипаж ГБР-9 был вызван в табачный магазин на улице Б. Богаткова, где пьяный покупатель терроризировал продавщицу из-за отсутствия любимой марки сигарет. Позднее, в 13.52, бойцам ГБР-73 пришлось выводить пьяного клиента из помещения банка на улице Ватутина.

В 23.14 «гвардейцы» оказали помощь охраннику ресторана на улице Ленина, пьяный посетитель которого не хотел покидать заведение и вел себя вызывающе по отношению к сотрудникам и другим клиентам.

В 23.29 ГБР-73 ГВАРДИИ прибыл по сигналу тревожной кнопки в цветочный салон на улице Титова: пьяный мужчина просил о помощи - с его слов, кто-то пытался его ограбить. Несмотря на подозрительное состояние мужчины, сотрудники Агентства внимательно осмотрели все соседние здания, но никого не обнаружили. После чего предложили «потерпевшему» в целях безопасности уехать домой на такси.

Ближе к утру многие заведения сталкиваются с заснувшими клиентами. В 9.53 бойцам ГБР-75 пришлось помогать персоналу кальянной на площади Ленина будить уснувшего за столом посетителя. Проснувшись, тот сообщил, что, пока он спал, кто-то вытащил у него 2500 рублей - ровно ту сумму, которую он задолжал заведению за выпитое и съеденное. Правда, через некоторое время пропажа все-таки нашлась и мужчина ушел по своим делам.