Комплекс отделочных работ развернут на новой ледовой арене в Новосибирске

На новом ЛДС уже завершают установку витражей. Фото: Правительство Новосибирской области

На двух малых аренах нового ЛДС развернут комплекс отделочных работ — штукатурятся стены, укладывается плитка, монтируются инженерные сети и противопожарный водопровод.

— Сегодня готовятся документы и для подключения тепла на основное здание арены, которое запланировано к началу марта. На финишной прямой — остекление основной арены, уже смонтировано 94% витражей, до конца недели будут установлены оставшиеся стеклопакеты, — сообщает пресс-служба правительства.

В здании рабочие сейчас также продолжают заливать полы и возводить перегородки. Устанавливается вентиляция, канализация, слаботочная система.

На объекте ведется ежедневный мониторинг строительства, ход работ детально обсуждается в ходе еженедельного оперативного штаба под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Работы находятся на контроле Правительства региона.

Напомним, новый ЛДС строится к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в Новосибирске в 2023 году. В городе также планируется построить станцию метро «Спортивная», которая поможет болельщикам быстрее и удобнее добираться до нового дворца спорта. Преобразится немного и сам город, особенно те улицы, которые будут пролегать через, так называемые, гостевые маршруты. Их планируется привести к единому визуальному облику.

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