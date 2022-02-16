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Общество16 февраля 2022 9:16

В Новосибирске полиция разыскивает подростка, который сбежал с реабилитационного центра

Его ищут уже два месяца
Мария ГРИГОРЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Подростока ищут второй месяц. Фото: МВД 54

Подростока ищут второй месяц. Фото: МВД 54

Новосибирская полиция разыскивает 16-летнего Коледуба Данила Эдуардовича, который сбежал из реабилитационного центра в Заельцовском районе, где получал лечение.

— 10 декабря 2021 года около 17:45 несовершеннолетний ушел с территории реабилитационного центра и до настоящего времени не вернулся, — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы рыжие, стрижка короткая.

В день исчезновения на нем была красная куртка с синими вставками, спортивные штаны синего цвета с белыми лампасами, кроссовки черные с белой подошвой.

Если вам известно что-либо о разыскиваемом, обратитесь в полицию по телефонам: (383) 2321002, 2321074, 2321013, 2321026, 8-952-935-58-56. Правоохранители гарантируют анонимность.

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