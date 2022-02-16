Еще 5 428 человек заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Умерли еще 10 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО
16 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 428 человек, в том числе 672 ребенка.
— Общее число заболевших составило 160 757 человек, из них — 21 582 ребенка. Выздоровели за сутки 672 пациента, общее число выздоровевших — 81 948, — сообщает оперштаб.
Умерли еще 10 человек: трое мужчин от 63 до 79 лет и восемь женщин от 64 до 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 825 человек.
В отделениях реанимации лежат 368 человек, среди них 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 865 человек, в том числе 166 детей.
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