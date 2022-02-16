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Общество16 февраля 2022 8:36

Вирусолог заявил, что новая назальная вакцина очень похожа на «Спутник V»

Речь о препарате «Генериум»
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Вирусолог заявил, что новая назальная вакцина очень похожа на «Спутник V».

Вирусолог заявил, что новая назальная вакцина очень похожа на «Спутник V».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, заявил о схожести новой назальной вакцины «Генериум» со «Спутником V». По словам эксперта, оба препарата выпускают площадки одного предприятия. При этом производитель может вносить в вакцину определенные изменения. Об этом пишет NEWS.ru.

Ученый уверен, сейчас в России наблюдается пик заболеваемости омикроном. Он предполагает, что в конце этого пика в условиях массовой вакцинации и соблюдения ограничений есть шанс к лету перейти на «сильно ослабленный режим».

Известно, что тем, кто участвует в исследовании вакцины «Генериум», в 1-й и 21-й день поставят инъекцию внутримышечно, а также впрыснут препарат в нос. Так, одной одной группе добровольцев в виде спрея введут новую вакцину, а в виде инъекции — плацебо. А вот вторая группа в виде спрея получит плацебо, а в виде инъекции — «Спутник V». Наблюдать будут в течение года.

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