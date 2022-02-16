Трихолог объяснила, почему у людей выпадают волосы после ковида. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как решить эту проблему выпадения волос рассказала дерматолог-трихолог Татьяна Егорова. Эксперт уверена, обратить процесс облысения нельзя. Как правило, недуг провоцируют нехватка железа и повышенный уровень кортизола. Либо же постковидный синдром. Об этом пишет NEWS.ru.

Трихолог заявила, что постковидную потерю волос остановить нельзя. Это связано с тем, что поврежденные фоликуллы все равно выпадут. Единственное спасение — ускорить процесс роста новых волос. Для этого подойдут мезотерапия, а также витаминотерапия. От выпадения волос страдают не только женщины, но и мужчины.

— Известно, что ковид нарушает питание волосяного фолликула и работу сосудов, что приводит к выпадению волос. Лечение этого состояния зависит от типа выпадения, — рассказала трихолог и косметолог Елена Левченко.

По ее словам, самое частое— диффузное. Длится оно 100-120 дней.

Также ковид вредит коже. Для восстановления подойдут детоксикация, нормализация водного баланса и защитных функций кожи, а также уход, направленный на регенерацию клеток. К примеру, восстановить кожу помогают глутатион, витамин С, карнозин и антиоксидантный комплекс активный кислород.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.