Суд пощадил многодетного отца за оскорбление полицейских в Новосибирске

Суд дал дебоширу условный срок Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске осудили молодого отца за оскорбление полицейских на домашней вечеринке. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района:

Скандал произошел ночью 14 сентября в новостройке на улице Красный факел. 25-летний отец устроил вечеринку с женой и друзьями, включил музыку слишком громко, поэтому соседи вызвали полицию. На вызов приехали двое полицейских и стажер, им открыл пьяный хозяин.

— Мужчина начал вести себя агрессивно, принялся грубо оскорблять полицейских на глазах гостей. Это попало на видео, однако свидетели стали защищать организатора вечеринки. Сам подсудимый полностью признал вину на допросе, но в суде отказался — якобы матерился просто так, — сообщила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Ранее мужчина не был судим, на момент происшествия официально не работал, растил двоих детей и ухаживал за женой в декрете.

Суд назначил 4 месяца исправительных работ с удержанием зарплаты условно, с испытательным сроком в полгода. Приговор не вступил в законную силу.

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