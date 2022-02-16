Мэрия Новосибирска отрицает подлинность видео со сбрасыванием гробов на кладбище

Оказалось, что видео было снято в 2016 году в Кемеровской области. Фото: "Московская Республика"

В мэрии Новосибирска опровергли информацию о том, что на одном из вирусных видео, где на кладбище сбрасывают гробы в ямы — Новосибирск. В соцсетях начала распространяться информация о том, что, якобы на Клещихинском кладбище так хоронят малоимущих и бездомных.

— Распространяемая в социальных сетях информация о массовом захоронении ритуальной службой «ГРАНИТ» на Клещихинском кладбище Новосибирска не соответствует действительности, — рассказали в мэрии.

Известно, что видео распространялось по Сети еще в 2016 году с пометкой, что действие происходило в Кемеровской области. Тогда и была организована проверка местной прокуратурой.

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