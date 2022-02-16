Новосибирский врач-инфекционист рассказал, какими препаратами лечат омикрон

Врач объяснил, чем лечат новосибирцев от омикрона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач-инфекционист, Андрей Поздняков рассказал КП-Новосибирск, что назначают пациентам при «Омикроне».

— Противовирусный препарат, который широко применяют именно в лечении коронавирусной инфекции — «Фавипиравир» и его аналоги. Он применяется и при заболевании, вызванном штаммом «Омикрон». В протоколах прописан именно этот препарат, поэтому на амбулаторном этапе остается именно он, — объяснил КП-Новосибирск главный врач клиники «Инвитро — Сибирь» .

Еще один препарат — «Ремдесивир» — вводится внутривенно и применяется только в стационарах.

Как отмечает Андрей Поздняков, принципиальных изменений в терапии конкретно «Омикрона» нет, потому что заболевание в большинстве случаев протекает как легкая ОРВИ.

— Пациентам нужна только нормальная водная нагрузка, щадящий режим и симптоматические препараты — капли в нос, жаропонижающие, при необходимости препараты от кашля, и не более того, — уточнил инфекционист.

При бессимптомном течении болезни вовсе не нужно принимать лекарства.

— Симптомов нет — не нужно ничего лечить. В том числе не нужны и этиотропные препараты. Бессимптомное течение по всем канонам инфекционных болезней — крайне легкая форма, и она не лечится.

Перспективными препаратами для лечения коронавируса являются противовирусные таблетки «Паксловид» и «Молнупиравир» от крупных американских фармацевтических компаний — их изобрели сравнительно недавно. В России это ингалятор «Мир-19», разработанный Институтом иммунологии ФМБА.

Врач отмечает, что в настоящее время российский препарат проходит испытания в стационарах. В дальнейшем, если докажут его эффективность, он будет доступен для применения в амбулаторной практике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.