Под Новосибирском на пожаре погибла 75-летняя пенсионерка. Фото: СК РФ НСО.

Пожар, унесший жизнь 75-летней пенсионерки, произошел в городе Каргат под Новосибирском на улице Крестьянской. На месте ЧП, которое случилось 15 февраля, работали пожарные и следователи.

— По факту случившегося следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины пожара. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. После проверки будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что смертельный пожар мог случиться из-за короткого замыкания проводки. Точная причина станет известна после всех экспертиз и проверок.

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