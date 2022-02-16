Ростехнадзор нашел 48 нарушений правил безопасности на объектах новосибирской теплосети

Ростехнадзор выдал компании предписание.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ростехнадзор обнаружил 48 нарушений требований безопасности на объектах «Новосибирской теплосетевой компании». Об этом 15 февраля сообщили на сайте сибирского управления контролирующего органа.
Проверка проходила с 31 января по 11 февраля, за это время нашли почти 50 нарушений, в том числе обнаружилось, что на объектах отсутствует экспертиза промышленной безопасности.
— Установлено, что эксплуатация опасных производственных объектов осуществляется в отсутствии проектной документации на трубопроводы тепловой сети; на трубопроводах отсутствует тепловая изоляция; не обеспечивается отвод попавшей в камеру воды и другие нарушения, — указано в сообщении.
«Новосибирской теплосетевой компании» выдали предписание с требованием устранить все нарушения в кратчайшие сроки. На юрлицо завели административное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
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