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Происшествия16 февраля 2022 4:39

Суд вынес приговор новосибирцам, попавшимся на сбыте фальшивых денег

Поддельные купюры они печатали на принтере дома
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Суд вынес приговор новосибирцам, попавшимся на сбыте фальшивых денег. Фото: стоп-кадр.

Суд вынес приговор новосибирцам, попавшимся на сбыте фальшивых денег. Фото: стоп-кадр.

Трое новосибирцев, одна женщина и двое мужчин, попались на изготовлении и сбыте фальшивых купюр. Делали они это на территории Новосибирской области и Алтайского края. Они изготавливали и распространяли купюры номиналом в 2 и 5 тысяч рублей. Аферистов задержали сотрудники УФСБ и ГУ МВД по региону.

— В одной из квартир фальшивомонетчиков обнаружили и изъяли поддельные купюры на общую сумму 55 тысяч рублей, а также оборудование, заготовки поддельных денег и расходные материалы, которые использовались для их производства. Злоумышленники не только изготовляли фальшивые купюры, но и рассчитывались ими в розничных магазинах, — говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

Известно, что деньги они печатали дома на принтере, доводили их до состояния похожести. После чего выезжали в магазины, где быстро скидывали по купюре, а затем оперативно уезжали.

На мошенников завели и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 186 УК России «Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка». Центральный районный суд Новосибирска признал подсудимых виновными и вынес им приговоры. Женщина получила два с половиной года в колонии общего режима. Один из мужчин — 3 года 1 месяц в колонии общего режима, другой — полтора года лишения свободы условно. Приговор аферистам вступил в законную силу в феврале 2022 года.

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