Сотрудники АО «РЭС» приняли участие в международном турнире по шахматам

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

12 февраля на базе онлайн-платформы Lichess.org прошел II Международный шахматный онлайн-турнир - CHESS ТЭК-2022.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В состав команды системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области, выступавшей при поддержке профсоюза компании, вошли три сотрудника АО «РЭС» - из аппарата управления и филиалов в Карасуке и Черепаново.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Игры турнира проходили в 11 туров по швейцарской системе на трех досках. По итогам международных соревнований новосибирские шахматисты-энергетики достойно представили себя и свое предприятие - они вошли в число 35 лучших команд, а в личном зачете заняли 8-ю и 24-ю позиции.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Стоит отметить, что шахматы - это традиционная спортивная дисциплина во многих корпоративных соревнованиях АО «РЭС», в том числе в ежегодной летней спартакиаде. Участие в турнире CHESS ТЭК-2022 в очередной раз подтверждает приверженность новосибирских энергетиков не только к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой, но и к интеллектуальным видам спорта. Это, безусловно, способствует формированию положительного имиджа передовой и социально ориентированной компании энергетической отрасли.