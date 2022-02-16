В Новосибирск придет пасмурный и снежный март. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в марте в Новосибирске будет плавно подниматься от — 6 градусов в начале месяца до +3 градусов тепла в конце.

В первый весенний месяц новосибирцев ждет всего один солнечный день — тепло и ясно будет 23 марта. В остальное время будет пасмурно, пройдет снег и дождь.

По прогнозу синоптиков The Weather Channel, температура 1 и 2 марта днем поднимется до — 4 градусов, весна встретит нас метелью.

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