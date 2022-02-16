В Октябрьском районе Новосибирска затопило улицы. Фото: стоп-кадр.

В среду, 16 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска затопило несколько улиц. Автомобилисты сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсети.

— Потоки воды устремляются на проезжую часть рядом с домом №185 на улице Бориса Богаткова, а заканчивается река на улице Федосеева и превращается в большой искусственный водоем, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что водителям приходится практически вплавь преодолевать расстояние, а прохожим перепрыгивать через бурные потоки.

В Горводоканале ответили на звонок корреспондента КП-Новосибирск и заявили, что прокомментировать случившееся пока не могут. Сослались на то, что сейчас в организации идет совещание.

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