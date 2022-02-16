Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-8°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 1:41

В Новосибирске цены на такси резко взлетели из-за высокого спроса и нехватки водителей

Свободных машин не хватает
София БЕРЕЗОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Цены на такси резко взлетели из-за нехватки водителей.

Цены на такси резко взлетели из-за нехватки водителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске взлетели цены на такси утром 16 февраля из-за пробок и вечернего снегопада. Шестиминутная поездка, цена на которую раньше составляла в районе 100 рублей, сейчас стоит 300.

— Заказов в разы больше, чем машин. Свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — указано в сообщении под красным индикатором.

Красный индикатор спроса в приложении такси указывает на малое количество свободных машин, сложные погодные условия и плохую ситуацию на дороге.

Судя по данным карт 2ГИС, уровень пробок в городе повысился до 7 баллов. Водители не хотят зря тратить время и бензин в заторах, поэтому отказываются от поездок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.