В Новосибирске цены на такси резко взлетели из-за высокого спроса и нехватки водителей

Цены на такси резко взлетели из-за нехватки водителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске взлетели цены на такси утром 16 февраля из-за пробок и вечернего снегопада. Шестиминутная поездка, цена на которую раньше составляла в районе 100 рублей, сейчас стоит 300.

— Заказов в разы больше, чем машин. Свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — указано в сообщении под красным индикатором.

Красный индикатор спроса в приложении такси указывает на малое количество свободных машин, сложные погодные условия и плохую ситуацию на дороге.

Судя по данным карт 2ГИС, уровень пробок в городе повысился до 7 баллов. Водители не хотят зря тратить время и бензин в заторах, поэтому отказываются от поездок.

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