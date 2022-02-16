Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 16 февраля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 16 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Троллейной. Также сложно проехать по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по Станционной, Широкой улицам, площадям Труда и райсовета. Сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев, Котовского, Станиславского, Ватутина и по проспекту Карла Маркса. Движение по площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улице Военной, восход и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 16 февраля, достиг 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.