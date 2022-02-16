В Новосибирске кота в переноске выбросили на морозе около мусорных баков

Неизвестные выбросили кота в переноске около мусорных баков. Фото: Кадр из видео\chistaya_sloboda_novosibirsk

В Новосибирске в микрорайоне «Чистая Слобода» неизвестные выбросили кота в переноске около мусорных баков. На морозе животное провело около часа, пока его не заметили случайные прохожие.

— Сегодня вечером моя подруга шла с детьми из садика. Возле мусорных баков в переноске на морозе нашли кота! Дети расплакались, пожалели животное, подруга взяла его в квартиру, — сообщается на страничке chistaya_sloboda_novosibirsk в инстаграме.

Позже, по камерам наблюдения удалось выяснить, что кота на улице оставил мужчина, приехавший на белой иномарке к дому 252/2 на улице Титова.

— Вначале он подъехал к подросткам и, видимо, предлагал кота им, но они не заинтересовались предложением, и потом он вернулся к мусорным контейнерам, где и оставил сумку. Судя по времени на видео, и времени когда был найден кот, прошло больше часа, — пишет паблик.

Сейчас пока кота приютила нашедшая его женщина, однако оставить его у себя на совсем она не может. Если вы хотите помочь пристроить животное или сами готовы стать для него новым любящим хозяином, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по номеру телефона 8-923-145-11-03.

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