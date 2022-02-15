Певица Слава разрезала свадебное платье в Новосибирске

Вот в таком необычном наряде певица вышла к зрителям. Фото: Кадр из видео

Певица Слава приехала в Новосибирск с концертом, однако перед выступлением ей срочно пришлось искать себе новый костюм. Один из ее уже заранее заготовленных нарядов порвался во время гастролей в Кемерово.

— Выходной мне пришлось провести в магазинах , поскольку с одним из моих последних луков в Кемерово случился конфуз: у меня порвалось платье. Поэтому в Новосибирске пришлось искать новое, — рассказала певица в ролике, который она опубликовала на кануне концерта на своей страничке в инстаграм. — Так что завтра все на концерте увидят принципиально новый лук.

На помощь Славе пришел один из Новосибирских свадебных салонов. Однако просто так покупать готовое платье певица не стала: она сама придумала концепцию для будущего костюма, а местные мастера помогли ей воплотить ее задумку в жизнь. В итоге от первоначального наряда осталась только эффектная пышная белая юбка, в которой артистка и предстала перед поклонниками.

— Посмотрите, какая шикарная у меня юбка! Это раньше было свадебное платье, но я взяла грех на душу и разрезала его, — пошутила певица

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