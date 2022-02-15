12-летняя девочка с внешностью Добби собирает миллионы просмотров в TikTok

Двенадцатилетняя Аня Корчагина из Новосибирска страдает редкой болезнью — детской прогерией. Фото: ann_litle

Двенадцатилетняя Аня Корчагина из Новосибирска страдает редкой болезнью — детской прогерией. Это генетическое заболевание, вызывающее преждевременное старение. Сейчас оно диагностировано у 350 детей в мире. Вылечить его нельзя, однако Аня участвует в испытании лекарства, которое может помочь замедлить прогресс болезни. Между тем, девочка продолжает жить обычной жизнью подростка.

— Аня ходила в обычный детский сад и у нее там были подруги. Сейчас посещает пятый класс православной гимназии. Да, иногда приходится пропускать, потому что из-за лекарства у Ани бывают побочные эффекты: боли разные, тошнит. Но программу она быстро наверстывает, — рассказал КП-Новосибирск отец девочки.

А с недавних пор школьница начала увлекаться соцсетями. И стала записывать и выкладывать видео на разные платформы.

— Два года назад дочка захотела снимать ролики в программе «Like», ну я и не препятствовал. Перед этим, конечно, все изучил про эту платформу. Аня удачно сняла одна видео, уже не помню какое, и оно попало в рекомендации. За два дня пока мы летели в Россию, оно набрало более 100 тысяч просмотров, — пояснил сибиряк. — Вскоре на смену ему пришел ТикТок. Аня начала снимать видео туда, и тоже быстро набрала огромное количество подписчиков.

Сейчас у аккаунта девочки 360 тысяч фолловеров. Аня рассказывает им про свою жизнь, тренды и иногда в шутку сравнивает себя с персонажем Добби из «Гарри Поттера». Школьница даже сделала на него косплей. Ее видео набирают тысячи просмотров, лайков и комментариев. Конечно, без хейтеров не обходится, но Аня не обращает на них внимания.

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