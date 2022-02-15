Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями бездомных собак под Новосибирском

Региональный следственный комитет должен будет разобраться в каждом случае нападения отдельно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с массовыми нападениями бродячих собак под Новосибирском. Так, по словам жителей Барабинска, с марта прошлого года по настоящее время там произошло не менее тринадцати случаев нападения животных на людей. При этом местные власти не стремятся решать эту проблему.

— В связи с бездействием властей в ситуации с нападением бродячих собак жители города Барабинска обратились с обращением в следственное управление СК России по Новосибирской области, — сообщили в СК РФ. — И.о руководителя СУ по Новосибирской области Антону Бадулину было поручено организовать доследственную проверку и разобраться в каждом случае нападения.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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