Новосибирцам предложили обсудить проект по изменению площади Маркса

Памятник планируется перенести в центр площади Маркса. Фото: "Зеленый Новосибирск"

В Новосибирске площадь Маркса ожидают существенные изменения. Их концепцию, разработанную дизайнерами, власти решили обсудить с жителями города.

Согласно проекту, опубликованному на портале «Зеленый Новосибирск», памятник Александру Покрышкину планируется перенести с частной территория на муниципальную. То есть, практически в центр площади Маркса. Он будет располагаться на траспортном кольце на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ватутина.

Вокруг памятника планируют установить подсветку, вымостить дорожки и в целом озеленить прилегающую территорию. Сажать там собираются вяз, яблоню, сирень, розы, астры, котовники, герани, пионы, ирисы и тысячелистники.

Свое мнение сибиряки могут высказать в онлайн-обсуждении, которое открыто прямо на портале и продлится до 28 февраля.

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