Новый терминал в «Толмачево» построят в третьем квартале этого года

В Новосибирске продолжается строительства нового терминала в аэропорту «Толмачево». Фото: пресс-служба аэропорта "Толмачево"

В Новосибирске продолжается строительства нового терминала в аэропорту «Толмачево». Сейчас на площадке уже завершены работы по устройству кровли аэровокзального комплекса и начаты работы по монтажу инженерного оборудования и автоматизированной багажной системы.

— Продолжается чистовая отделка внутри терминала, идет остекление фасадов и куполов. Завершен монтаж металлоконструкций теплого перехода. В ближайшее время планируется начать устанавливать декоративные панели на фасаде главного атриума и монтировать инженерное оборудование, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Планируется, что открыть двери для своих первых пассажиров новый терминал сможет уже в ближайшие месяцы.

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