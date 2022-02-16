Погода в Новосибирске на 16 февраля 2022 года: похолодает до -12

В Новосибирске снова похолодает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 16 февраля 2022 года остается переменчивой. После небольшого потепления снова похолодает почти на десять градусов Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -13…-15 градусов, днем — -10…-12 с небольшим понижением к вечеру. Будет переменная облачность, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица и ветер с порывами до 14 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью до -17 градусов, а местами — до -27 градусов. Днем —около -9…-14 градусов, местами до -19.

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