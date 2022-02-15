В Новосибирской области будут судить 63-летнего мужчину, зарезавшего своего друга

63-летний мужчина пойдет под суд за убийство своего знакомого. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области 63-летний мужчина пойдет под суд за убийство своего знакомого. Сибиряки поссорились, когда вместе выпивали. А позже ссора закончилась трагедией.

— Вечером 3 декабря 2021 года мужчина вместе со своим знакомым были в доме по улице переулок Вокзальный в городе Барабинске, где вместе выпивали. В какой-то момент между сибиряками произошла ссора, которая позже переросла в конфликт, — рассказали в областном Следственном комитете. — Обвиняемый начал избивать своего друга по голове, лицу и животу. А потом взял со стола кухонный нож и ударил его в грудь.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Против 63-летнего сибиряка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Во время следствия он находился под стражей и полностью признавал свою вину. Сейчас его уголовное дело направлено в суд.

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