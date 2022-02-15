В Новосибирске отремонтируют пять дорог к МЧМ-2023

Ремонт дорог начнут уже в текущем году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске отремонтируют пять дорог к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Улицы, на которых будет сделан ремонт входят в список гостевых маршрутов.
— По данным улицам предусмотрены работы по комплексному благоустройству: ремонт покрытия проезжей части, ремонт тротуаров, замена элементов обустройства дороги, — сообщили в ведомстве.
Отремонтировать планируют улицу Котовского, проспект Карла Маркса, Гусинобродское шоссе, улицу Дуси Ковальчук и проспект Дзержинского.
Известно, что ремонтировать дороги будут в 2022 году. Предварительно известно, что общая сумма строительно-монтажных работ составляет 732 тысячи рублей. Деньги поступят из городского и областного бюджета.
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