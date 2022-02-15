Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-8°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 февраля 2022 9:00

В Новосибирске на перекрестке на скорости столкнулись две иномарки

К счастью, никто не пострадал
Мария ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: "АСТ-54"

Машины столкнулись на перекрестке. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Советском шоссе на одном из перекрестков столкнулись два автомобиля: минивэн и Toyota FunCargo. Кадры с места ДТП выложили очевидцы в группе «АСТ», на них видно, как от удара передняя часть одной из машин полностью смята.

— Никто не пострадал, авария была оформлена с материальным ущербом, — рассказали КП-Новосибирск в ГИБДД.

Обстоятельства и причины произошедшего будут выясняться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.