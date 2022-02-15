В Новосибирске на перекрестке на скорости столкнулись две иномарки

Машины столкнулись на перекрестке. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на Советском шоссе на одном из перекрестков столкнулись два автомобиля: минивэн и Toyota FunCargo. Кадры с места ДТП выложили очевидцы в группе «АСТ», на них видно, как от удара передняя часть одной из машин полностью смята.
— Никто не пострадал, авария была оформлена с материальным ущербом, — рассказали КП-Новосибирск в ГИБДД.
Обстоятельства и причины произошедшего будут выясняться.
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