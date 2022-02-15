Экс-чиновник из Новосибирской области бросил работу и уехал на «Дом-2»

Экс-чиновник из Бердска приехал на шоу искать свою любовь. Фото: скриншот телеканал Ю

Бывший директор МБУ «Отдел по делам молодежи» города Бердска Владислав Дубровский бросил работу и приехал на телепроект «Дом-2» покорять сердце местной красотки Яны Захаровой.

— Я из прекрасного города Бердск. Десять лет работал ведущим, так сложилось, что ушел и стал руководителем муниципального учреждения. Короче, директором. Поставил все на кон, приехал сюда к вам строить счастье, наверное. Ради Янки. Если этот эфир выходит, я лишаюсь работы, всего того, чего достигал 26 лет, — поделился откровениями на проекте экс-чиновник.

Яна на такой смелый поступок отреагировала скептически. Влад, как называет себя сибиряк, за плечами имеет два брака, в которых ему изменили жены. Также в последних отношениях мужчина оказался «третьим лишним».

Владислав заметил, что не будет останавливаться на одной Яне в случае провала. Он намерен выбирать пару и среди других девушек проекта, при этом мужчина утверждает, что готов к серьезным отношениям, и не против жениться в третий раз.

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