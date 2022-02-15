В Новосибирске предложили в 8 раз увеличить штрафы за незаконные АЗС

Власти хотят увеличить штрафы за незаконные автозаправки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске могут многократно увеличить штрафы для владельцев незаконных заправок. Это предложение выдвинул начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин на совещании во вторник, 15 февраля.

— В последнее время в Новосибирске получила очень широкое распространение деятельность по продаже ГСМ в нестационарных объектах: контейнеры, металлические гаражи и другие сооружения. А также на базе транспорта: легковых, грузовых и пассажирских автомобилей, — сообщил Виталий Витухин.

Начальник управления отметил, что заправляться в таких местах нельзя, потому что там не соблюдается техника безопасности, а также непонятна компетенция сотрудников.

Владельцев 30 незаконных заправок привлекут к административной ответственности — они должны будут выплатить соответствующий штраф. Напомним, в январе было составлено только 12 протоколов о правонарушениях. Витухин предложил увеличить суммы штрафов в 8 раз — эти меры, по его мнению, заставят владельцев заправок «на коленке» закрыть точки продажи бензина.

Напомним, ранее в Новосибирске прошли рейды по незаконным передвижным заправкам.

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