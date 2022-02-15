В Новосибирске пропал кареглазый парень в темно-синей шапке. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

Новосибирские волонтеры ищут 25-летнего Ыбраева Аргена Бактыбековича. Молодой человек пропал 12 февраля в Октябрьском районе города. Ориентировка на пропавшего появилась в группе отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область».

— Приметы парня — рост 170, худощавое телосложение, карие глаза и короткие черные волосы. В день пропажи был одет в черную короткую куртку, синие джинсы, черные ботинки и темно-синюю вязаную шапку, — говорится в сообщении волонтеров.

Известно, что у молодого человека отставание в развитии.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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