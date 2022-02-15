В Новосибирске с автомобиля депутата неизвестные сняли колеса

Пропажу колес депутат заметил утром, 15 февраля. Фото: Александр Бурмистров

В Новосибирске неизвестные ночью сняли с машины депутата горсовета Александра Бурмистрова колеса после очередного его выступления на сессии. Об этом он рассказал в соцсети Facebook, сопроводив пост фотографиями автомобиля, на котором сняты все колеса.

— Машина 2010 года, пробег почти 350 000, колеса старые. Вероятность, что они кому-то могли понадобиться, почти нулевая. Я оцениваю это как наезд на меня лично, — заявил депутат.

Пропажу колес мужчина заметил утром, 15 февраля. Также он отметил, что намерен обратиться в полицию с заявлением.

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