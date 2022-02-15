Новосибирский авиационный завод модернизируют для выпуска военных беспилотников «Охотник»

Модель БПЛА «Охотник». Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова в 2022 году начнет строительство специализированного корпуса для производства военных беспилотников С-70 «Охотник» с функцией «невидимки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

— У завода очень хорошие планы. Это будет расширение производства «Охотника» со строительством нового корпуса, — сообщил источник агентства.

Модернизация завода будет идти пять лет. В связи с этим количество рабочих мест увеличится в полтора раза. Сумма инвестиций на изменение производства и строительство нового здания составит около 2,5 миллиарда рублей.

Ударный дрон «Охотник» имеет плоское сопло, что делает его радионезаметным и практически невидимым для врагов. Судя по результатам испытаний, беспилотник не могут обнаружить средства противовоздушной обороны.

Напомним, в декабре 2021 года в Новосибирске прошла выкатка беспилотника «Охотник» с плоским соплом.

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