В Новосибирске создали резерв немедицинских кабинетов, в которых можно закрыть больничный. Фото: Минздрав НСО.

В Новосибирске создали резерв немедицинских кабинетов, в которых пациенты могут закрыть больничный. Еще в начале февраля губернатор Андрей Травников поручил организовать обособленные помещения для приема больных людей. Известно, что это было необходимо для разделения потоков пациентов — тех, у кого есть респираторные симптомы, и тех, кто уже выздоровел и нуждается в закрытии больничного листа. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказали в Минздраве Новосибирской области.

— Нам поставили задачу, учитывая возникшие очереди, максимально разобщить зоны по приему больных, в первую очередь внутри поликлиник — там, где это возможно, на разных этажах, с разными входами. А там, где планировочное решение поликлиник не позволяет этого сделать, мы подбирали обособленные помещения за пределами медорганизаций. Прорабатывались разные варианты, включая аптеки, школы, учреждения соцзащиты, культурные и спортивные объекты, — цитирует Минздрав замминистра здравоохранения региона Елену Аксенову.

Для этих целей выделили примерно десяток помещений, соответствующих требованиям. Для этого у помещения должен быть вход, зона ожидания, а также возможность выделения полноценного кабинета для доктора. С учетом того, что закон позволяет закрывать больничные дистанционно, большинство помещений оставили в резерве. Прием такие кабинеты начали лишь в отдаленных жилмассивах города.

Так, одно такое помещение заработало в микрорайоне Чистая Слобода. Обслуживает его поликлиника городской больницы № 11. Само помещение предоставила администрация Ленинского района города.

Основной принцип деятельности таких кабинетов в том, что туда приходят уже здоровые горожане. При этом все они записаны на прием. Время ожидания составляет примерно 15 минут, очередей нет. Всем, кто ранее перенес ковид, работники кабинета рекомендуют пройти через 2 месяца углубленную диспансеризацию.

Решение об использовании резервных помещений в Минздраве региона будут принимать, учитывая уровень заболеваемости в Новосибирской области.

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