Новосибирские ученые изучают болезнь Паркинсона на зараженных полосатых рыбках

Болезнь Паркинсона изучают на рыбах. Фото: НГУ

Ученые из НГУ и других исследовательских центров изучают влияние разрушающего мозг токсина на рыбах зебраданио, чтобы исследовать болезнь Паркинсона. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-центре НГУ.

— Мы с коллегами изучили кратковременную рабочую и долговременную ассоциативную память, обучение рыб под действием МФТП и обнаружили ухудшение их показателей в классических поведенческих тестах, — рассказал сотрудник лаборатории молекулярной патологии НГУ Алим Баширзаде.

МФТП — это нейротоксин, который разрушает нейроны мозга и вызывает постоянные симптомы болезни Паркинсона. Его вводят в рыб, а потом наблюдают за ухудшением их способностей. Также на этих рыбках изучают проявления депрессии и поведение при черепно-мозговой травме.

Как объясняют ученые, 70% генов рыб зебраданио схожи с генами человека. Нейротоксины синтезирует коллектив ученых-химиков из Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН. Поведение рыбок анализирует искусственный интеллект, который создали русские разработчики из США.

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