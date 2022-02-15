Под Новосибирском двое детей подожгли комнату, в которой спали пьяные родители. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Под Новосибирском, в Пашино, двое детей, 10 и 11 лет, подожгли комнату, в которой спали пьяные родители. Информация о пожаре, который случился в ночь на 13 февраля, появилась в соцсети.

— Пожар случился на улице Чекалина, в доме 33. Квартира полностью выгорела. Взрослые в нетрезвом состоянии уснули, а дети (одному 10 лет, второму 11) разожгли в комнате костер. В 20:30 началось возгорание, дети прыгали в сугроб со второго этажа, чтобы спастись. Маму и сожителя разбудили соседи, — написала свидетельница в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, в результате ЧП никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.