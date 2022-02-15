МегаФон запустил продажу смартфонов по подписке

Фото: пресс-служба компании МегаФон.

Оформить подписку можно на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE. Абонент оплачивает смартфон ежемесячно единым платежом, в который включена абонентская плата за услуги связи. Подписка доступна на 15 или 20 месяцев. Через 12 месяцев устройство можно сдать в trade in иоформить подписку на новый смартфон со скидкой до 40%. Если пользователь сервиса захочет оставить смартфон себе, он просто продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания срока подписки.

В стоимости услуги нет переплат, процентов и других скрытых расходов, например, обязательной страховки.

- Услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными смартфонами на выгодных условиях. В конце декабря 2021 года пилотный проект стартовал в Москве. За полтора месяца сервис доказал свою востребованность, поэтому теперь мы даём возможность воспользоваться услугой жителям всех уголков страны, - комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

- Новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для многих покупателей важно иметь возможность в числе первых протестировать новый гаджет. Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают им такую возможность. С решением от Тинькофф Кредит Брокера многие могут позволить себе менять смартфон чаще, даже если в моменте на это может не хватать средств, - отметил Максим Иванов, директор по продажам Тинькофф Кредит Брокер.

Оформить услугу можно в любом салоне МегаФона. Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.