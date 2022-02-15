В Новосибирске врач-УЗИ обнаружила почку у женщины, у которой орган отсутствовал с рождения. Фото: Олег Укладов

В Новосибирске врач УЗИ обнаружила почку у женщины, у которой орган отсутствовал с рождения. Специалист, по словам пациентки, даже сделала замеры и снимки органа. Однако почки у женщины на самом деле так и не появилось. Об этом горожанка рассказала на сайте «Фламп».

— УЗИ проходила в кабинете на улице Сакко и Ванцетти. Врач нашла почку, сделала замеры и призрачные фото, но факт в том, что почки с рождения не было. На следующий день сделали МСКТ с контрастом. Чудо на произошло, почки не обнаружено. Подтверждено тремя врачами! — написала возмущенная пациентка.

Женщина добавила, что за такое чудо-УЗИ она заплатила 2 тысячи рублей. Она усомнилась в компетентности врача и заявила, что больше никогда не пойдет в эту организацию.

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