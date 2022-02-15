Новосибирец хотел подкупить начальника таможенного поста за 20 тысяч, чтобы вернуть партию арбузов

Арбузы не разрешили ввозить в Новосибирск. Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Новосибирска за 20 тысяч рублей пытался заставить начальника Новосибирского западного таможенного поста вернуть ему конфискованные арбузы. Начальник деньги не взял, а вот новосибирцу пришлось ответить за проступок. Об инциденте сообщили 15 февраля в транспортной прокуратуре.

— Суд назначил подсудимому с учетом его личности и иных обстоятельств наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть в размере 40 тыс. рублей в доход государства, — сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Приговор поставщику арбузов за покушение на дачу взятки должностному лицу вынесли в Ленинском районном суде.

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