Под Новосибирском 20-летнего парня оштрафовали за скандал в суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель села Кыштовка отличился неподобающим поведением в суде. Кстати, по делу 20-летний парень проходил свидетелем. За скандал молодого человека привлекли к административной ответственности. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области.

— Скандалить сибиряк начал еще у себя дома, когда судебные приставы собирались принудительно доставить его на заседание суда по уголовному делу, где он проходил в качестве потерпевшего. В суде молодой человек мужчина продолжил вести себя вызывающе. Он громко разговаривал и матерился. А на неоднократные замечания судебного пристава не реагировал. Своим поведением сибиряк мешал сотрудникам и посетителям суда. А затем под предлогом «покурить» он и вовсе попытался сбежать, но его задержали, — рассказали в Управлении судебных приставов по региону.

На дебошира составили несколько протоколов — за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, а также за мелкое хулиганство. Теперь беспокойному парню придется заплатить штрафы, общей суммой 2,5 тысячи рублей.

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