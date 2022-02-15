В Новосибирске двухлетняя девочка оказалась заперта в квартире. Фото: МАСС.

В Ленинском районе Новосибирска двухлетняя малышка оказалась заперта в квартире. Мама не смогла попасть к дочери из-за того, что дверь заблокировало. Женщина обратилась к спасателям.

— Вызов на Планировочную улицу поступил в 16:53 во вторник, 14 февраля. Спасатели обеспечили доступ в квартиру, а ребенка, девочку 2020 года рождения, передали маме, — рассказали в службе спасения МАСС.

Девочка была дома одна более получаса. Известно, что помощь медиков ей не понадобилась.

Спасатели напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра. Если взрослому нужно выйти из квартиры, с собой необходимо брать ключи и мобильный телефон.

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