Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 февраля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 15 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Также заторы наблюдаются на улицах Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».
Затруднено движение на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки образовались на улицах Немировича-Данченко, Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Новогодней и Покрышкина.
Движение по Октябрьскому мосту тоже затруднено. На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала, а также по улицам Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Восход, Добролюбова и Военной.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 15 февраля, достиг 6 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145- -03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер