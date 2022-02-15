Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 февраля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 15 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Также заторы наблюдаются на улицах Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки образовались на улицах Немировича-Данченко, Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Новогодней и Покрышкина.

Движение по Октябрьскому мосту тоже затруднено. На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала, а также по улицам Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Восход, Добролюбова и Военной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 15 февраля, достиг 6 баллов.

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