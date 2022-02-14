В Новосибирске двое подростков пойдут под суд за угон машины

Двое подростков угнали машину. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске двое подростков угнали машину, вскрыв двери у припаркованного во дворе автомобиля. Однако далеко уехать им не удалось: вскоре их задержала полиция.

— В 2021 году двое подростков договорились угнать машину и распредели между собой роли. Они подошли к машине, припаркованной на улице Гоголя: один из обвиняемых открыл незапертую дверь, сел за руль машины и замкнул электрическую цепь зажигания, вызвав запуск двигателя автомобиля, а второй подросток сел на переднее пассажирское сиденье, — рассказали в областном Следственном комитете. — Подростки поехали на угнанной машине по городу, однако вскоре их задержала полиция.

Против молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Сейчас оно уже направлено в суд.

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