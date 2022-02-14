Художник нарисовал герб Новосибирска с мусорным баком и крысами

Новосибирский художник Юрий Ушаков нарисовал новый «альтернативный» герб для города. Фото: ushakov_y

Новосибирский художник Юрий Ушаков нарисовал новый «альтернативный» герб для города. В своей работе он поиронизировал над проблемами мусора и гололеда.

Так, на картине изображен зеленый мусорный бак, сверху на котором сидит голубь, а по бокам расположены две крысы, стоящие на задних лапах. Внизу, под баком, располагаются костыли, намекающие на ситуацию с гололедом в городе

Своей работой художник поделился в соцсетях. Выполнена она на холсте акрилом, размером 60 на 60 сантиметров. Возможно, сибиряк решит продать картину, если появятся желающие ее приобрести.

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